Midttrafik inden nyt snevejr: - Vi kan ikke forberede os

Onsdag morgen venter der endnu et snefald over Østjylland, men ifølge Midttrafik kan de ikke selv gøre noget for at sørge for, at busserne og letbanen kører efter planen onsdag.

- Vi er afhængige af, at vejene er farbare. Det ligger ved kommunerne, siger Midttrafiks pressetjeneste.

- Hermed ikke sagt, at vi ikke kører i morgen. Vi kører, hvis vi kan køre.

Desuden lyder opfordringen, at man skal komme afsted i god tid og orientere sig på rejseplanen og midttrafik live.