Midttrafik forbyder bryster på busserne

Bryster og indhold af seksuel karakter hører ikke hjemme på siden af en bus.

Det mener Midttrafik, hvis bestyrelse har besluttet at forbyde busreklamer med seksuelt indhold.

Det skriver Århus Stiftstidende.

- Der er folk, som føler sig stødt over at se nøgen hud. Vi kan jo alle sammen leve med at se noget mave og lidt mere, men det her handler om blandt andet bryster og om noget, der kan relatere sig til seksuelt indhold, siger Midttrafiks bestyrelsesformand, Steen Vindum (V), til avisen.

Sammen med spilforbud

Forbuddet kommer som en del af en samlet revision af Midttrafiks reklamepolitik, da flere kommuner har ønsket et forbud mod spilreklamer i den offentlige transport.

Byrådsmedlem i Aarhus Kommune Jakob Søgaard Clausen (løsgænger) kritiserer Midttrafiks beslutning over for Århus Stiftstidende og kalder det et skråplan.

Privathospitalet AK Nygart har før reklameret på bybusser med et billede af nøgne bryster og teksten "Nye bryster?".

Deler vandene

Det har tidligere vakt debat og fået en politiker i Viborg til at klage over Midttrafik, der administrer den kollektive trafik i Region Midtjylland.

I 2017 startede en gruppe aktivister gruppen "Markedet skal fa’me ikke bestemme, hvordan vores kroppe skal se ud!" for at forbyde AK Nygarts og lignende reklamer på busser landet over.

- Vi synes, at Nygart promoverer et bestemt skønheds- og kropsideal, som vi er overbeviste om, får nogen til at føle sig forkerte, lød det dengang fra gruppen til DR.

Som led i en kampagne hang de dengang 1000 plakater op i København for at sætte fokus på unaturlige kropsidealer.

Der blev også hængt plakater op i Aarhus og Aalborg.

En undersøgelse fra Børnerådet viste i 2014, at mange unge i 13-års-alderen er utilfredse med deres krop, og at de tænker meget på deres vægt.