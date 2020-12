Midlertidige lukninger frustrerer: - Vores borgere forstår det ikke

Man kan dog fortsat ringe til lægevagten, og det er også muligt at få lægevagten på hjemmebesøg. Men det er ikke muligt at blive henvist til akutklinikken i Grenaa. Man vil i stedet blive henvist til Randers, 60 kilometer væk.

- Jeg er forbandet over, at den del med lægevagten har fået lov til at køre. Der er ingen ændringer i betjeningen af Lægevagten og 112, siger Jan Petersen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.



Han anerkender, at der er brug for at koncentrere kræfterne på sygehusene op til jul, hvor antallet af indlagte med Covid-19 forventes at stige yderligere.

- Jeg vil også gerne have, at der er personale til at hjælpe mine borgere, hvis de bliver indlagt med Covid-19 på Randers Sygehus.