Mens regionerne varsler bøder: Nu vil kommunens sygeplejersker også nedlægge arbejdet

Det vil få konsekvenser for de sygeplejersker, der bliver ved med at nedlægge arbejdet.

Sådan lyder det fra Danske Regioner.



Mandag nedlagde flere hundrede sygeplejersker arbejdet. Det skete forskellige steder i landet.

Danske Regioner peger på, at det er i strid med overenskomsten. Derfor advarer Danske Regioner om, at det vil få konsekvenser for sygeplejerskerne, hvis den form for protest fortsætter: