Markant vækst i lynladepunkter

I Region Midtjylland har antallet af ladepunkter oplevet en imponerende vækst det seneste år. Fra 2.365 offentlige ladepunkter i juni 2023 til 4.700 ved udgangen af juni 2024. Det betyder, at der er blevet tilføjet 2.335 nye ladepunkter. Det svarer til en stigning på 98,7 procent eller næsten en fordobling.

Især antallet af lynladepunkter har oplevet en markant stigning. Pr. 30. juni 2024 var der 810 lynladepunkter i regionen, hvilket svarer til en stigning på 193,5 procent i løbet af det seneste år.

- Det er fantastisk at se, hvordan antallet af ladepunkter er vokset. Vi skal dog fortsætte med at udvide ladeinfrastrukturen for at kunne imødekomme det stigende antal elbiler, siger Allan Skytte Christensen, chefkonsulent i Mobility Denmark i en pressemeddelelse.