Må slippes løs om lidt: Men har du styr på den?

Så er det snart igen tilladt at slippe Fido eller Guffi løs på de danske strande. Fra 1. oktober kan man igen se hunde med logrende hale jagte pinde og hoppe i bølgerne uden snor på strandene.

Det lyder herligt for hunde og ejere, men hos Dyrenes Beskyttelse vækker det bekymring.

- Stranden er et populært sted at give sin hund nye oplevelser og masser af motion. Det er dog vigtigt at have fuld kontrol over hunden, da en løs og ukontrolleret hund stresser de vilde dyr langs kysten og kan også skræmme andre strandgæster, siger Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse.

250 hundeskove

Han påpeger, at det er vigtigt, at din hund er trænet til at følge ordrer som at komme tilbage til sin ejer, når man kalder.

Dyrenes Beskyttelse mener, løse hunde stresser det vilde dyreliv ved kysterne. I værste fald kan det skræmme dyr væk fra deres territorier, siger Jens Jokumsen.

De opfordrer hundeejere til at finde nogle af de 250 hundeskove i Danmark, hvor hunde altid må løbe frit uden snor.