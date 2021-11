Louise oplevede travlheden i psykiatrien - Man kan godt føle sig lidt i vejen

Hun understreger, at man på afdelingen bestræber sig på, at være tilgængelige for de indlagte patienter.

Hvad tænker du om, at det ikke altid lykkedes?

Det beklager jeg. Vi prøver at have løbende dialog. Det lykkedes ikke altid. Men vi bestræber os på, at det skal lykkes i flest muligt tilfælde.

Berørt formand

Jacob Klærke (SF) er formand for Region Midtjyllands psykiatriudvalg, og han er berørt af de patientoplevelser, TV2 ØSTJYLLAND har beskrevet.



- Det er jeg rigtig ked af at høre. Men vi ved, at psykiatrien er presset og der er kommet rigtig mange flere patienter i de seneste 10 år, og der må vi altså erkende, at antallet af læger, sygeplejersker, psykologer og så videre, det halser bagefter. Det er noget, som vi har stor fokus på at prioritere, men vi ved, at det er en stor opgave, lød det fra SF-regionspolitikeren, der mandag aften var i studiet hos TV2 ØSTJYLLAND.