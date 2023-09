Lokale raser over at miste akutlægebil: Var ved at miste datter

- Forligspartierne er opmærksomme på, at lukningen af fire akutlægebiler vil betyde, at nogle patienter kommer til at vente i længere tid, før de bliver set af en speciallæge samt have konsekvenser for øvrige ikke-akutte opgaver, der løses af akutlægebilerne, står der i budgetforliget.

Og det kommer til at kunne mærkes ude hos borgerne, at der nu er færre akutlægebiler.

Ifølge budgetaftalen er forventningen, at lukningen af de fire akutlægebiler samlet kan spare regionen for 30-35 millioner kroner årligt.

Budgetforliget for 2024 blev vedtaget af et bredt flertal tirsdag aften. Enhedslisten er dog ikke en del af aftalen.

- Lige da lægen trådte ind, lykkedes det os faktisk at få banket det slim op, vores datter var ved at kløjes i. Men hvis det ikke var sket, havde vi aldrig kunnet vente på en helikopter. Og jeg tænker også, der var brug for en læge, når det var det, der var blevet sendt, siger Julie Bilde.

For omkring et år siden var de tæt på at miste deres lille datter på 1 år, og der betød det noget, at der indenfor få minutter var en akutlægebil på adressen.

For Jeppe Nikolajsen og Julie Bilde fra Hammelev vækker forslaget om at sløjfe akutlægebilen i Grenå store følelser.

Hun forstår ikke, at Region Midtjylland vælger at spare en akutbil væk.

- Det betyder enormt meget at have den tryghed, at vide, at der er en akutlægebil i nærheden. Det er helt forfærdeligt, at politikerne ikke forstår det. Det er vigtigt som børnefamilie, når man vælger at bosætte sig i området, siger Julie Bilde.

Lokalpolitikere raser

Udsigten til at miste akutlægebilen i Grenå får medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune, Niels Basballe (S), til at tale med store bogstaver.

- Det er simpelthen ikke i orden. Det her kan komme til at koste liv i Grenå-området, og det skaber en masse utryghed. Først fjerne man akuthospitaler og betrygger os med, at der kommer en akutlægebil, men nu ryger den også, siger Niels Basballe.

Den nærmeste akutlægebil kommer fremover til at være i Randers og Aarhus.

- Vi risikerer at skulle vente 30-40 minutter. Det kan være fatalt, at vi bliver frataget den sikkerhed og tryghed, siger han.