Lægens gode råd: Sådan drikker du rigtigt i sommervarmen

Det er nemlig ikke nok at bælle to liter vand efter morgenmaden. Nej, væskeindtaget skal fordeles hen over dagen, for kroppen kan ikke optage mere end cirka én deciliter pr. 15 minutter. En stor mængde vand på én gang vil derfor betyde, at man fortynder kroppens saltbalance, der ligesom væskebalancen er vigtig for ikke at risikere dehydrering.

Derimod vil det formentlig være overraskende for mange, at det ikke er ligegyldigt, hvordan man indtager væsken.

Det kommer nok ikke som nogen nyhed for nogen, at det er vigtigt at holde styr på væskebalancen, når termometeret er oppe i det røde. Det er det i det hele taget også ved lavere temperaturer.

- Væsken skal indtages jævnt hen over dagen, men for de fleste vil det være en fordel at drikke mest om morgenen, så kroppen har noget at arbejde med de kommende timer, siger Stinne Kvist til TV2 Østjylland.

- Derimod er det hensigtsmæssigt for mange midaldrende og ældre - særligt mænd - at de lever efter reglen om, at "det, der kommer ind efter 18 skal ud om natten". Med andre ord: Hold igen med aftenkaffen, hvis ikke du vil have spoleret din nattesøvn.

- Man bør fordele det, så det både er godt for kroppen og mindst generende for livet generelt, siger Stinne Kvist.

Alt for meget væske i form af vand kan resultere i en decideret udvaskning af kroppens salte og mineraler, men ellers vil overskydende væske automatisk ryge ud med urinen.

Stor forskel på ældre og småbørn

I forhold til de varme dage, vi oplever lige nu, bør man som hovedregel indtage en halv til en hel liter ekstra væske om dagen. Den regel gælder dog ikke, hvis man er hjerte- eller nyrepatient, og ens læge specifikt har sagt, at man skal holde igen med for meget væske.

Små børn har et veludviklet tørstcenter, så de skal nok selv afvise eller efterspørge mere vand.

- Derimod er det vigtigt, at de voksne omkring dem sørger for, at de bliver skærmet for varmen og solen og tilbudt vand, for de bliver hurtigt dehydreret, siger Stinne Kvist.

Ældre - og her taler vi primært folk på over 70 år - har derimod ofte et ikke så velfungerende tørstcenter. Det er noget hormonelt, der sker med alderen, at man simpelthen har sværere ved at føle tørst.