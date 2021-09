Lægen lægger besked når han har kigget i din journal - det gør kommunen ikke

Skal rejses i folketinget

Kommunernes Landsforening skriver i en mail til TV2 ØSTJYLLAND, at det endnu ikke er muligt for borgerne at se, hvem der tilgår deres oplysninger, men at de ”hele tiden øver sig på at skabe mere gennemsigtig for borgerne”.

Ifølge folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V) burde borgere også have mulighed for at logge på og se, hvornår kommunale medarbejdere kigger i ens oplysninger. Nøjagtig som på sundhed.dk.