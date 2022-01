Kun få ansatte er blevet fyret for manglende coronapas

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fastholder, at det er vigtigt, at arbejdsgivere kan kræve at se coronapasset.

- At det har haft konsekvenser for nogen, er en naturlig udløber af de muligheder, vi har givet virksomhederne for at sikre, at alle medarbejder kan gå trygt på arbejde.

- Sanktionen er arbejdsgivers afgørelse. Men vi synes, det er rimeligt, at virksomhederne udstyres med en mulighed, så de kan se, at deres medarbejdere ikke bringer smitte med ind på arbejdspladsen, siger han til DR.