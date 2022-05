Kühnau sender brev til benamputerede - beklager utryghed og bekymring

Deri stod det nemlig klart, at der er blevet foretaget flere benamputationer end nødvendigt, og at der nu sidder en række mennesker, der kunne have undgået at miste det ene eller begge ben.

- Vi har valgt at lægge brevet op for at skabe tryghed hos en gruppe, som indtil nu har været utrygge efter den her historie kom frem, siger Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND.

- jeg kunne godt bruge et ben eller to

En af dem, der lige nu går i uvished og venter på at høre, om hun er en af dem, der kunne have undgået en eller to benamputationer er 75-årige Berit Olesen.

I dag er hun afhængig af sin kørestol, fordi hun i 2021 fik amputeret begge sine ben.

Amputationen skete, da en undersøgelse viste, at hun havde koldbrand. Et rør i benet skulle hjælpe med blodtilførslen, men det gjorde det ikke, og da benet ifølge hende selv blev ”liggult og blegt”, blev først det ene ben fjerne.