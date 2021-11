Kühnau fik ikke besked om rumænske coronapatienter

Men ifølge både den nuværende regionsrådsformand, Anders Kühnau (S), og kandidaten til samme post fra Venstre, Anders G. Christensen, burde regionsrådsformanden være blevet inddraget i den beslutning.

- Jeg var noget rystet over at finde ud af, at Anders Kühnau ikke vidste det. Han er skipper på skibet, og så undrer det mig, at han ikke engang er blevet orienteret. Jeg havde ikke accepteret, at jeg først var blevet orienteret bagefter, siger Anders G. Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er ikke ensbetydende med, at direktionen ikke skal træffe beslutninger. Men hvis de skal have rygdækning, når lokummet brænder på, så er det jo godt lige at have sikret, at der er politisk opbakning bag de beslutninger, de tager.