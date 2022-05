Kühnau efter direktør-fyring: - Ingen af os kan frasige sig et ansvar

Forud for mødet sagde du, at ansvaret lå hos ledelsen - du pegede på Anders Kühnau - men det er Ole Thomsen, der må betale prisen. Kan du forklare det?

- Man kan jo ikke fyre Anders Kühnau, men han er også en del af koncernledelsen. Men sådan er den politiske verden, siger han.

Har du så fuld tillid til Anders Kühnau som regionsrådsformand?

- Jeg har tillid til det arbejde, vi skal lave fremadrettet. At der er en fælles forståelse af, hvad det er for nogle udfordringer, vi står overfor, og hvordan vi skal styrke vores koncernledelse. Det har jeg fuld tillid til, at vi har et fælles billede af, siger Anders G. Christensen.

Vil have sundhedsfaglige kompetencer i direktionen

Anders Kühnau selv erkender, at de har fået advarsler om situationen på det karkirurigske område undervejs, men han understreger, at de har forelagt de advarsler for hospitalsledelsen.

- De har sagt til os, at vi ikke behøver at bekymre os om patientsikkerheden, hvis vi for eksempel gennemfører besparelser på området, og at de kan stå inde for en faglig kvalitet, og at vi i øvrigt også leverer den patientbehandling, man får andre steder i regionerne.