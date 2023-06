Kræftskandale: Endnu to chefer sendt hjem

En sag om overskridelser af maksimale ventetider for kræftpatienter har fået konsekvenser for yderligere to chefer på Aarhus Universitetshospital (AUH).

Cheflæge Charlotte Burchard Nørager og chefsygeplejerske Knirke K. Hartmann på hospitalets mave- og tarmkirurgisk afdeling er blevet fritaget fra tjeneste "indtil videre".

Det skriver Jyllands-Posten.

Afskedigelserne sker efter et massivt pres og begrundes med, at afdelingen er i en "meget alvorlig situation", og at det går for langsomt med at genskabe samarbejdet på afdelingen.

I begyndelsen af juni sagde to kirurger, der udgør en betydelig del af kræftbehandlingen på Aarhus Universitetshospital, op.

Her rejste de to kirurger hård kritik af den nu fritstillede cheflæge Charlotte Burchard Nørager. Ifølge dem har hun udstukket ulovlige instrukser.