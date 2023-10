Kræftpatienter venter stadig for længe, men det går den rigtige vej

Der er færre overskridelser af ventetiden på operationer for tarmkræft, og de maksimale ventetider er blevet kortere.

Det skriver Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse.

- Der er stadig kræftoperationer, der overskrider de maksimale ventetider, men sammenlignet med 2022 og starten af 2023 går det i den rigtige retning, siger Ole Mogensen, der har været konstitueret cheflæge på Mave- og Tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital siden slutningen af juni.

Hospitalet mener, at der er "gjort effektivt op med forkert administration af ventetid og tilsidesættelse af patienternes rettigheder".

- Når vi kan se, at vi ikke vil kunne operere en patient inden for de maksimale ventetider, bliver patienten informeret og orienteret om muligheden for at blive opereret et andet sted i Danmark eller i udlandet, siger Ole Mogensen.

- Selv om vi opfordrer patienterne til at tage imod tilbuddet, er der meget få, der vælger at takke ja til den mulighed.

Der sker stadig overskridelser

Tallene viser, at der fortsat sker overskridelser af de maksimale ventetider på operation, men tendensen i tallene er, at de er færre og kortere.

I juli 2023 var der 11 overskridelser med gennemsnitligt tre dage over fristen og maksimalt seks dage over fristen.

I august 2023 var der fem overskridelser med gennemsnitligt fem dage over fristen og maksimalt syv dage over fristen.

Da behovet for de enkelte typer af kræftoperationer kan svinge fra måned til måned, vil der kunne komme midlertidige tilbageslag, men tendensen med færre og kortere overskridelser forventes at fortsætte, mener altså Aarhus Universitetshospital.