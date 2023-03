Kræftpatienter har ikke fået vigtig besked fra sygehuset

En række patienter med fremskreden tarmkræft har fået forkert besked fra Aarhus Universitetshospital omkring deres mulighed for at blive opereret i udlandet.

Det skriver DR Nyheder.

Det drejer sig om patienter, der er blevet behandlet på mave- og tarmkirurgisk afdeling.

Ifølge eksperter, som DR har talt med, er patienterne blevet frarøvet muligheden for at tage stilling til, om de ville have en - måske hurtigere - operation i udlandet, fordi de slet ikke blevet oplyst om muligheden.

Hvis man som kræftpatient ikke er blevet opereret senest to uger efter at have fået en henvisning til operation, har man ret til at blive henvist til et andet hospital.

Da fremskreden tarmkræft typisk ikke behandles andre steder i Danmark end på Aarhus Universitetshospital, betyder det, at patienter skal henvises til operation i udlandet, hvis de ønsker det.

Det er altså ikke sket i en række tilfælde, viser dokumenter, som DR har fået adgang til.

- Patienterne risikerer jo ikke at kunne få et behandlingstilbud, fordi de har ventet for længe og i sidste ende dø, fordi ventetiderne er overskredet, siger Helle Bødker Madsen, der er professor i sundhedsjura ved Aarhus Universitet.