Kommunale sygeplejersker nedlægger arbejdet i en time

Sygeplejersker i område syd i Aarhus Kommune nedlægger arbejdet fra klokken ni til ti tirsdag og onsdag.

Det gør de blandt andet for at vise deres støtte til deres kolleger på de regionale hospitaler og for at vise deres utilfredshed med regeringens lovindgreb i sygeplejerskestrejken.

- Vi viser, at vi støtter vores kolleger inde på hospitalet. Det er dem, der har taget slæbet, fordi vi indtil videre ikke har været omfattet af strejken, siger sygeplejerske i område syd, Lotte Kruse Nielsen.