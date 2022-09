Klimaet må betale for besparelser: Midttrafik dropper biodiesel

Regionsrådet skal finde penge i den kollektive trafik, og det betyder nu, at klimaet må komme i anden række.

56 busser under Midttrafik kører i dag på biodiesel, men 1. januar er det slut. Det sparer Region Midtjylland 13,7 millioner kroner på i år.

Til gengæld må klimaet vige.

- Det er ikke nogen nem beslutning. For når vi ophører med biodiesel, går vi reelt i en periode på kompromis med vores mål for klima og bæredygtighed. Omvendt står vi i en historisk økonomisk krisesituation, hvor den kollektive trafik vil blive hårdt ramt. Vi står foran en tilpasning af den kollektive trafik, hvor busruter særligt i landdistrikterne vil være i spil. Med denne beslutning bevarer vi flere busafgange, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag.

Mangler 46 millioner kroner

Samtidig har Regionsrådet bedt Midttrafik om et katalog over busafgange, der kan sløjfes i fremtiden. Rådet beder Midttrafik om at have fokus på at bevare afgange, som benyttes af uddannelsessøgende.

Begge dele skal være med til at dække det dybe hul i budgettet for den offentlige trafik i Region Midtjylland. Lige nu skal der findes besparelser på 46 millioner kroner.

- Desværre kommer vi ikke uden om en tilpasning af den regionale busdrift. Hvordan vi præcist løser det, skal vi nu finde ud af sammen med Midttrafik og kommunerne. I den proces vil vi prioritere at bevare et godt grundlag for at udvikle den kollektive trafik. Herunder skal der tages hensyn til, at man stadig skal kunne komme til og fra uddannelse og job i hele regionen. Derudover vil vi prioritere nytænkning i forhold til nye mobilitetsløsninger, siger formand for udvalget for regional udvikling, Bent B. Graversen (V).

Regionsrådets udvalg for regional udvikling skal på sit møde 5. oktober fastlægge den endelige beløbsramme, som kataloget fra Midttrafik skal baseres på.

