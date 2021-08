Jordemoder-jobbet er for hårdt - studerende søger allerede væk

- Jeg tror ikke, parrene ikke mærker det så meget inde på fødestuerne, fordi jordemødrene går et sindssygt stort stykke arbejde for at skabe ro omkring de fødende. Men ude på gangene kan man virkelig mærke, at der er gang i den, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun frygter at bukke under for arbejdspresset på fødegangen, hvis hun en dag får et fuldtidsjob som jordemoder.

- Al den omtale om presset gør, at jeg som studerende allerede overvejer, om jeg skal være jordemoder på fuldtid. For det tror jeg ikke, jeg kan holde til, siger hun.

- Jeg har et indtryk af, at det er meget presset. Vi er en virkelig god kollegagruppe på afdelingen og er meget ærlige om, hvordan det kan være, og nogle af de kompromisser, man skal gøre i sit privatliv, er for store.