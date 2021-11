Jakob-sagen er ikke unik: - Det er et udbredt problem

Også ledende overlæge på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Region Midtjylland, Jakob Paludan, genkender problemet.



- Det er en generel problemstilling, som altid har eksisteret. Den handler om at forstå, at vi ikke er to forskellige sektorer, der kan eksistere fuldstændig uafhængigt af hinanden.

- Der er en kommunal sektor og en regional sektor, og patient og familie skulle meget gerne opleve, at det, vi gør, hænger sammen, og at det er ét patientforløb, siger Jakob Paludan.



Det samme budskab kommer fra Carsten Lyng Obel, professor i børn og unges mentale sundhed ved Aarhus Universitet.

- Mit bud vil være, at vi skal blive meget bedre til at skabe rammerne for et samarbejde mellem praktiserende læge, kommune og region. Vi skal sikre en kontinuitet og sørge for, at mistrivslen reduceres, før den når til det her niveau, siger Carsten Lyng Obel med henvisning til den situation familien Krøyer og sønnen Jakob har stået og stadig står i.