Hver tiende unge er på bistand: Her er politikernes løsning

Ungetopmøde i 2021

Hovedinitiativet bag den nye indsats for at få flere unge i arbejde eller ind på en uddannelse er et årligt ungetopmøde, der første gang skal afholdes i 2021.

Ifølge formanden for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland, borgmester Torben Hansen (S) fra Randers Kommune, er formålet med ungetopmødet at styrke samarbejdet mellem regionen og kommunerne.

- Når så mange unge allerede i dag ikke får uddannelse eller får foden inden for på arbejdsmarkedet, kalder det på mere handling. Vi mener, at et styrket samarbejde vil være med til at sprede de gode initiativer og forhåbentlig få nye idéer til at spire på tværs af kommunerne, siger Torben Hansen.