Hospitalsformand: - Ventetider skal bringes ned

- Det er svært at spå om tiden, for det handler ikke nødvendigvis kun om hurtig diagnostik, men også den rette diagnostik. Jeg tænker, det er noget, vi kommer til at følge tæt. Tiltagene skal selvfølgelig virke, så må vi tage en status om et halvt år, siger Purnima Erichsen.

Men skal det ikke bare speedes op, alt hvad I overhovedet kan?

- Absolut. Og det er også det, jeg hører min kolleger på AUH gør. Der har også været andre faktorer, sygeplejerskernes aftale har skullet genforhandles, og så handler det om rekrutteringsudfordringer. Der er kommet flere patienter, og det gør også tingene mere komplicerede, forklarer formanden.