Hospitaler under usædvanligt pres - Men ingen ved præcis hvorfor

Konsekvenserne af den øgede travlhed betyder blandt andet at flere må se flere måneder frem, før de kan få deres ellers planlagt operationer.

- Alt planlagt kirurgi, der belaster vores sengeafdeling sædvanligvis, det har vi desværre måtte udsætte. For at være sikre på, at de akutte patienter, der kommer ind, at de kan blive behandlet hurtigt, siger Nils Falk Bjerregaard fra Regionshospitalet Horsens.

Krisekasse skal hjælpe hospitalerne

Anders Kühnau (S), formand for regionsrådet i Region Midtjylland arbejder på at skaffe flere penge til hospitalerne, så de kan komme igennem det tryk, der i øjeblikket er på.

- Vi er nødt til at betragte det her som en krise. Og i første omgang skal der oprettes en krisekasse, som regeringen har indvilliget i, hvor vi kan afholde de ekstra udgifter for at få sundhedsvæsnet på ret køl, siger Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND.