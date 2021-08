Høj vaccinetilslutning tillader nye anbefalinger om afstand

Flere deltagere til begravelser

De ændrede anbefalinger betyder også, at der fra 14. august ikke længere vil være mindst en meter eller et tomt sæde mellem hver siddende tilskuer til indendørs kultur- og idrætsarrangementer.

- I bagklogskabens klare lys kunne det have været rart at få lidt flere ord på, hvorfor myndighederne har holdt fast i det her areal- og afstandskrav så længe.

- Men lige nu ved jeg, at der er rigtig mange konfirmander, brudepar og sørgende til bisættelser og begravelser, der får mulighed for at samle dem, som betyder noget i deres liv, og det er jeg utrolig glad for, siger Joy Mogensen.