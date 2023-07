Henrik kan ikke få hjælp til diskusprolaps: - Jeg føler mig svigtet

Retten til behandling på et privathospital for patienter, der rammes af lange ventetider, er intet værd for Henrik Andreasen. Han har en diskusprolaps og skulle egentlig bare henvises til et privat hospital på grund af lange ventetider. Sagen er bare, at han først skal gennem regionens patientkontor. Og de har også meget lange ventetider og Henrik Andreasen. Ja, han kan bare vente.