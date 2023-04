Frivillige med blink på taget? - Jeg tvivler på effekten, men forstår godt tanken

Frivillige reddere skal have mulighed for at sætte blink på deres bil, så andre trafikanter kan se, at de er på vej ud for at redde liv. Det foreslår regeringen at afprøve. I første omgang som en forsøgsordning, skriver DR Nyheder. - Vi har mange tusind danskere, der laver livreddende arbejde fra deres civile biler. Vi har for eksempel 150.000 hjerteløbere og også frivillige, der laver søredningsopgaver, forklarer transportminister Thomas Danielsen (V) til Ritzau. - Flere af dem har gjort opmærksom på, at de kan opleve frustration og stressfølelse over, at deres medtrafikanter ikke ved, hvad de skal ud til, altså livreddende arbejde. Hjerteløbere bliver alarmeret, hvis de befinder sig i nærheden af en person med et formodet hjertestop. Dermed kan de i nogle tilfælde være hurtigere fremme end det professionelle redningsmandskab. Det nye blink kan være grønt ligesom på hjertestartere, lyder forslaget.

Transportministeren foreslår, at blinket bliver grønt ligesom farven på hjertestarterne.

Forlod badmintonkamp for at redde liv 39-årige Christian Blittrup fra Højbjerg er én af de mange danskere, der har meldt sig som hjerteløber. Fire gange har han prøvet at blive kaldt ud, og én gang har det været ham, der stod med en anden mands liv mellem hænderne. Det var i Odense i oktober 2022, hvor han egentlig var midt i opvarmningen til en vigtig badmintonkamp. - Pludselig kom den her melding om et hjertestop, og jeg styrtede afsted. Det var en håndværker i nærheden, der var faldet om. Der var kun omkring 400-500 meter væk, men jeg tog bilen derhen, og undervejs holdt jeg både stille for rødt lys og stressede lidt over trafikken med tanke på, at et menneske havde brug for min hjælp, siger Christian Blittrup til TV2 Østjylland. Det lykkedes ham og en anden hjerteløber at få liv i håndværkeren efter 25 minutter, men han er ikke klar over, hvordan sagen endte. Det sidste tilbagemelding gik på, at der var puls og livstegn.

quote Se bare på, hvor svært professionelle reddere kan have det med at mase sig igennem trafikken, selv om de har både sirener og blå blink på taget Christian Blittrup, hjerteløber, Højbjerg

- I forhold til det med trafikken kan jeg godt forstå tanken bag det her forslag om et grønt blink til synliggørelse lidt ala den hvide klud ud af sidevinduet, men jeg tvivler ærlig talt på effekten af det i praksis. Det baner næppe vejen for frivillige. Se bare på, hvor svært professionelle reddere kan have det med at mase sig igennem trafikken, selv om de har både sirener og blå blink på taget, siger Christian Blittrup. - Selve hjerteløber-setuppet er fantastisk. Det gør en forskel mellem liv og død, og det handler efter min mening om den generelle opmærksomhed omkring hjælp til folk med hjertestop frem for et grønt blik, siger den aarhusianske hjerteløber. Skal kun ses - ikke høres Transportministeren håber, at andre bilister netop vil vise et ekstra hensyn i trafikken, hvis de kan se, at en bil er på vej ud for at redde liv. Blinket skal dog ikke være akkompagneret af lyd. Og det skal heller ikke fritage reddere fra at følge de almindelige færdselsregler. - Som trafikant får du mulighed for at trække til siden for en redder, hvis der er køkørsel, eller hvis du selv er søndagsbilist. Du har også mulighed for at holde tilbage, selv om der for eksempel er ubetinget vigepligt, siger Thomas Danielsen. - Man skal overholde færdselsreglerne, når man kører med det grønne opmærksomhedsblink, men forskellen bliver, at medtrafikanterne får mulighed for at vise hensyn. Misbrug skal straffes med bøde Det skal i øvrigt straffes, hvis blinket misbruges til at nå hurtigere frem til andre formål end livreddende opgaver, fastslår Thomas Danielsen. - Hvis en betjent kører forbi en bil med grønt blink, så vil jeg håbe, at betjenten følger med og baner vej for redderen. Hvis man kommer frem, og der ikke er nogen at redde, så skal man have en bøde for det. Fordi ordningen med de grønne blink efter ministerens ønske skal være "så lidt bureaukratisk som muligt", skal der ikke være nogen, der sættes til at administrere det.

quote Jeg kommer ikke til at uddele grønne blink. Om det er nogen, man selv køber, eller en fond vil indkøbe en masse til uddeling, det blander jeg mig ikke i Thomas Danielsen (V), transportminister