Fødende får ret til to dages barselsophold efter fødslen

Hvis den fødende ikke ønsker at blive på hospitalet, skal man i stedet have ret til et hjemmebesøg.

- Alle har ret til en tryg fødsel, og det har længe stået klart, at forholdene på fødselsområdet skal forbedres, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.

Retten skal så vidt muligt træde i kraft i 2022.