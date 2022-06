Flertal støtter ikke automatisk organdonation: Går for langt

Et borgerforslag om, at alle borgere i Danmark automatisk bliver registreret som organdonorer, med mindre man aktivt melder fra, går for langt.



Det mener flere partier i Folketinget.

Dermed ser det ikke ud til, at der er et flertal for borgerforslaget, som har fået støtte fra næsten 54.000 danskere, når Folketingets partier skal tage stilling til det fredag.

Forslaget er til afstemning, ligesom TV2 ØSTJYLLAND de seneste dage har fortalt om, hvordan John Christiansen havde brug for at få en nyretransplantation, men den måtte han vente længe på. Til sidst endte det med, at John Christiansen fik en nyre af sin kone Anne Marie Korsbjerg.

Politisk er der et ønske om flere levende nyredonorer, men hospitalerne kan ikke følge med. Det må der gøres noget ved, mener tidligere DF'er og nu løsgænger Liselott Blixt, der omgående vil have en handlingsplan for organdonation.

Intet flertal for borgerforslag

Dagens afstemning ser dog ikke ud til at gå borgerforslagets vej.

Hos De Konservative er folketingsgruppen ifølge sundhedsordfører Per Larsen enige om at stemme imod forslaget. Partiet mener, at det er for vidtrækkende.



Desuden har Folketinget for to uger siden vedtaget et beslutningsforslag, som tvinger borgere til at tage stilling til organdonation, når man eksempelvis skal have nyt kørekort eller pas.

- Det vil helt klart få flere til at melde sig som organdonorer, og i det hele taget få flere til at tage stilling, siger Per Larsen.