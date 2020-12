Flere penge på vej til pressede sygeplejersker

Større honorering til sygeplejersker

Selvom Region Midtjylland har meldt aftalen underskrevet lidt for tidligt, så ændrer det ikke ved aftalens indhold, der mest bemærkelsesværdigt indebærer en stigning i det honorar, som de ansatte i coronaberedskabet får.

- Honoreringen for at træde ind i et coronaberedskab vil blive højere, end den hidtil har været, da vi ved, at det er noget af det, der betyder meget for sygeplejerskerne.

Dermed håber man fra Dansk Sygeplejeråds side, at man kan få flere sygeplejersker til frivilligt at melde sig til coronaberedskabet, og det derfor ikke bliver nødvendigt at tvinge folk til det.