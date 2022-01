Flere kvinder skal screenes: Hjemmetest kan være løsningen

- Det har vist sig i et studie, som vi lavede for nogle af år siden, at deltagelsen blev øget, hvis det var sådan, at vi gav mulighed for at blive undersøgt med den selvopsamlende prøve i forhold til, hvis vi kun gav mulighed for at gå ned til egen læge, siger professor Berit Andersen.

Ovenstående prøve til celleskrab derhjemme er ikke med sikkerhed det endelige produkt.

Men en tilsvarende model forventes at være tilgængelig i Region Midtjylland til august i år.