Flere jordemødre på vej - men det får en blandet modtagelse

Men selvom tallene isoleret set vækker glæde, så er der også bekymringer. For tillidsrepræsentanten på Regionshospitalet Randers opfordrer til, at der også gøres en indsats for at fastholde dem, der gør uddannelsen færdig.

- Der er nogle ting, som er ude af vores hænder. Det handler om arbejdsvilkår, som igen handler om normering. At vi skal have øget vores normering for at jordemødre kan komme til at lave deres arbejde ordentligt. Det, ved jeg, vil hjælpe, siger Hanne Folsø