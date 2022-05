Flere blev fejl-amputeret - nu er direktør fyret

Her afviste den nu tidligere direktør dog, at der var problemer med ledelsesstilen, og at han skulle have lukket munden på ansatte.

- Jeg er ked af at høre de historier, I fortæller, men generelt mener jeg ikke, at der er noget galt med ledelsesstilen. Hvis vi ser på de målinger vi laver, om hvordan medarbejderne har det, så synes jeg ikke, at der er noget komme efter. Så jeg er ikke enig i, at der en ledelsesstil, der er præget af frygt, sagde Ole Thomsen til TV Midtvest 3. maj.

Hospital behandler for sent

Det var en ekstern analyse, som regionen selv havde fået lavet, der viste, at flere amputationer kunne være undgået.

Her lød forklaringen, at de behandlinger, der skal forebygge amputationer på afdelingen for karkirurgi, generelt bliver udført for sent i behandlingsforløbet på Aarhus Universitetshospital. Og det øger risikoen for amputation.