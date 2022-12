Flere akutbiler og ambulancer skal skabe tryghed i Østjylland

Derfor fortæller Else Søjmark (S), der er formand for udvalget for nære sundhedstilbud i regionen, at man på Djursland godt kan forvente et øget fokus, når de nye biler skal placeres.

- Djursland er netop nævnt i ansøgningen som et af de fire områder, der vil kunne få gavn af bevillingen. Hvor de konkret skal placeres, vil blive aftalt i udvalget, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Og i Holbæk vil de holde vejret, indtil beslutningen er truffet.

- Jeg kunne godt være nervøs for, at den bare bliver placeret på en af de stationer, der er med akutlægebiler i forvejen. Jeg kunne frygte, at den kom til Randers eller et andet sted hen, lyder det fra Carsten Pleman.

I alt modtager Region Midtjylland ca. 62.5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens akutpulje.