Fik tider om tre år: Nu skal flere end 1200 patienters undersøgelser bookes om

Ventetiden bliver nu skåret ned for mange borgere, der venter på, at specialister ser nærmere på deres hænder.

Det fremgår af en redegørelse lavet af Hospitalsenhed Midt forud for Region Midtjyllands hospitaludvalgsmøde mandag.

Konkret får alle patienter, der har fået tider efter den 1. marts 2023 nu nye tider, der vil være inden udgangen af marts samme år.

Det drejer sig ifølge redegørelsen om op til 300 borgere, der har fået tider i 2023, og yderligere 1200, der har tider i 2024.

For nylig skabte det stor opstandelse, da det i Aarhus Stiftstidende kom frem, at borgere havde fået tider til undersøgelser helt fremme i 2024 og så sent som 2028.