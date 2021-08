Fast gæst hos netdoktor efter corona? Nu kan du henvise dig selv

Har coronapandemien skubbet lidt ekstra til ens helbredsangst, er det nu muligt at henvise sig selv til såkaldt telemedicinsk behandling – det vil sige, at man bliver hjulpet via et internetbaseret behandlingsprogram. Samtidig undgår man altså at skulle forbi egen læge.

Det oplyser Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse.