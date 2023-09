Erkender: Vi er ikke i mål med at sikre farlig medicin på plejehjem

- Men når vi kan se, at der stadig sker medicinsvind, er vi selvfølgelig heller ikke i mål med vores indsats. Derfor kommer vi og kommunerne også til at have et fortsat stort fokus på området fremadrettet, siger direktøren.

Kommunerne er ikke i mål med at sikre, at medicin ikke forsvinder fra plejehjemmene.

- Vores vurdering er, at de generelle beskyttelsesstrukturer på området er gode og vigtige. Men det fratager ikke den enkelte ledelse fra et ansvar for hele tiden at holde øje med, hvordan det går med opbevaring af medicin, undestreger direktøren.

Kritik fra styrelse

Medicinsvindet fra plejehjem blev mødt med kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed.



- Medicinsvind er uacceptabelt. Det må simpelthen ikke forekomme, sagde overlæge og enhedschef, Charlotte Hjort.



- Det er svært at vurdere hvor meget og hvor lidt, der er uheld og utilsigtede hændelser, og hvor meget, der er rent tyveri. Men som sagt er det uacceptabelt. Så det skal man kontrollere. Man skal have systemer til at sikre, at der ikke sker medicinsvind

I kølvandet på afsløringen af medicinsvind fra plejehjemmene afslørede TV2 Østjylland også, at medicin ligeledes forsvinder fra hospitalerne.

Det har også fået politisk opmærksomhed. Og det skal således behandles på et udvalgsmøde i Region Midtjylland den 11. september.

Ønsker ikke mere bureaukrati

Afsløringerne i maj var med til at sætte fokus på et vigtigt og alvorligt emne ,mener KL-direktøren Christian Harsløf.

KL siden har været i dialog med kommunerne om udfordringerne, og om kommunerne selv mener, at de har de rette redskaber til at forebygge og håndtere medicinsvind.

- I vores dialog med kommunerne har vi kunnet konstatere, at kommunerne har stort fokus på problemstillingen og i høj grad arbejder aktivt på, at medicinsvind ikke sker – for eksempel med logning af adgangen til medicinskabene.

- Vi er betrygget i, at der er et stærkt setup omkring det. Det, der mangler i øjeblikket, er ikke nye strukturelle tiltag. Det er mere, at man ledelsesmæssigt går ind og arbejder med de sager, der er, siger Christian Harsløf.