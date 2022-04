Er Erik dement eller ej? Familien venter fortsat på svar

Mens TV2 ØSTJYLLAND er på besøg hos Erik Mandal, kommer der nyt i hans sag. Han har fået en tid den 28. april, hvor han kan få svar på undersøgelsen.



- Det eneste jeg venter på er sådan set svaret fra de prøver, om der er noget. Om jeg er dement, eller om jeg ikke er dement. Hvis det sådan, at jeg har demens, så kan man bare sige, at jeg håber på at få så hurtig en behandling som muligt med medicin eller, hvad de kan gøre, sådan at det ikke bliver så hårdt for mig. For det er hårdt at gå og venter på, siger Erik Mandal.