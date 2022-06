Én milliard kroner er ikke nok: Vil have så mange penge som muligt

Forhandlingerne mellem regionerne og regeringen går torsdag ind i slutfasen, når parterne sætter sig om forhandlingsbordet for at blive enige om en økonomiaftale for næste år.

Regeringen har i sit sundhedsudspil lovet at betale for, at der kommer flere ældre og børn i fremtiden, men Danske Regioner håber på, at der også er penge til andre områder.

- Succeskriteriet er at få så mange penge hjem som overhovedet muligt til at sikre en fortsat udvikling af vores sundhedsvæsen, så vi kan give en moderne behandling af danskerne - også i fremtiden, siger formand Anders Kühnau (S).