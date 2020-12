Eksperter forklarer: Der er færre på intensiv, mens vi slår rekorder for indlagte

En af de vigtige ændringer i behandlingsformen er, at man er blevet bedre til at give patienterne ilt med maske, når de bliver indlagt, i stedet for eksempelvis at indsætte en slange i næse eller mund.

- Muligheden for at give non-invansiv ventilation, hvor man trækker vejret gennem en maske, er blevet bedre. Det er blevet mere standard, siger Thomas Benfield, som er overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital.

Med de ekstra muligheder i værktøjskassen er der langt mindre risiko for, at de indlagte patienter fra almindelige afdelinger har behov for at blive flyttet til intensivafdelinger.