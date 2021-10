Ekspert slår alarm: Immuniteten er aftagende

Han peger på, at der er en stor gruppe over 65 år, som endnu ikke har fået tredje stik.

- Det ser ud til, at der er en aftagende immunitet blandt nogle af dem, der blev vaccineret først. Derudover er der alle børnene under 12 år, som ikke er vaccineret, og det er derfor, at vi har en udvikling i pandemien, siger han.

Vil genindføre mundbind

Han er fortaler for, at Folketinget genindfører mundbind i offentlig transport og supermarkeder samt coronapas.

- Det er forholdsvis enkle tiltag, som vi er bekendt med og kan indføre fra den ene dag til den anden og vil holde smitten nede her og nu, siger han.

- Derudover bør vi sætte turbo på udrulningen af tredje stik til de folk over 65 år, siger han.

Sundhedsstyrelsen forventer, at antallet af indlagte med corona de kommende uger vil stige til 250-300. Det fremgår af en rapport, som er offentliggjort fredag.