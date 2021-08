Efter endt strejke: Sådan skal du forholde dig til din udskudte tid på hospitalet

Han forventer, at mange af de, der har fået udskudt planlagte operationer eller behandlinger på hospitalerne, vil ringe til regionen for at få svar på, hvad der nu skal ske med deres tid.

- Mange patienter er utålmodige, men vi kan ikke fortælle noget endnu. Vi skal først have et overblik over, hvordan sygeplejerskerne ønsker at afholde deres manglende ferie, siger Ole Thomsen.

- Hvis du har fået udskudt din tid på et af Region Midtjyllands hospitaler på grund af sygeplejerskestrejken, skal du fortsat ikke møde op. Udskydelsen gælder stadig. Du får besked om, hvornår du i stedet skal møde op.

Vil ikke presse sygeplejerskerne

Tilbage i marts og frem til udgangen af juni lavede regionens hospitaler mange flere tusinde behandlinger og operationer end normalt for at komme puklen fra coronanedlukningerne til livs.

- Det drejede sig om nogle tusinde flere operationer, end vi plejer og op mod 80.000 ambulante besøg ekstra i løbet af kort tid. Men det kunne vi kun gøre, fordi sygeplejerskerne ville arbejde ekstra, siger Ole Thomsen.

- Og det er jo ikke sikkert, at de vil det nu. Vi vil ikke presse på overfor sygeplejerskerne.