Dom over kræftskandale: Derfor gik det galt

Lav transparens og manglende forventningsafstemning mellem politikere og administration i Region Midtjylland.



Det er blandt årsagerne til, at over 300 personer ventede for længe på kræftbehandling på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Sådan lyder det i en såkaldt kerneårsagsanalyse, som Implement Consulting Group har lavet for Region Midtjylland.

Skal lære af sagen

Den er tirsdag blevet præsenteret for regionsrådet, herunder rådets formand, Anders Kühnau (S).

- Vi har et stort ønske om at lære af denne ulykkelige sag. Patienterne skal have rettidig behandling, og vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå lignende problemer i fremtiden, siger han i en pressemeddelelse.

Mens tidligere redegørelser har haft til formål at afdække, hvad der præcis er sket i sagen, skal den nye analyse i højere grad pege fremad.

Den kommer således med en række læringspunkter, der gælder hele regionens sundhedsvæsen.

- Der har været en utydelig eller egentlig manglende fælles forventningsafstemning mellem politisk niveau, koncerndirektion og koncernledelse, står der blandt andet.

Mere gennemsigtighed

Analysen peger også på, at der bør sikres mere gennemsigtighed. Et fælles overblik over regionens behov og kapacitet skal gøre det muligt at være mere proaktiv og gribe tidligere ind, lyder det.

Regionsrådet skal nu nærlæse den 43 sider lange analyse. Derefter vil den blive behandlet politisk i oktober, siger Anders Kühnau.

- Analysen giver os et kvalificeret blik udefra på en række komplekse udfordringer og hensyn, vi skal arbejde videre med.

Han tilføjer, at der allerede arbejdes med nogle af de ting, som analysen viser.

Det handler blandt andet om fordeling af opgaver og roller mellem de forskellige lag i regionsledelsen.

Afsløret i foråret

Kræftsagen begyndte at rulle, da DR i foråret afdækkede, at mange patienter havde ventet alt for længe på kræftbehandling på Aarhus Universitetshospital.

Ifølge DR blev de 306 patienter behandlet i perioden fra januar 2022 til marts 2023.

Nogle af dem ventede op til ti uger på at få en operation. Ifølge loven havde de ret til at modtage behandlingen inden for 14 dage, efter de var blevet tilbudt den.

Alternativt skulle de tilbydes behandling på et andet hospital. Det tilbud fik mange af dem ikke. Det beklagede regionen i en redegørelse i juni.

Kort tid efter opsagde regionsdirektør Pernille Blach Hansen og lægefaglig koncerndirektør Helene Probst deres stillinger.

Det er tidligere kommet frem, at læger fra mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital allerede sidste år havde henvendt sig til regionens whistleblowerordning.

De var bekymrede over alt for lange ventetider på afdelingen.