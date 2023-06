Det skal være slut med lange udredninger: - Det ødelægger familier

Den lange ventetid opstod, efter at regionen opsagde samarbejdet med Demensudredning Danmark, da der blev sået tvivl om kvaliteten af deres udredninger. Regionen overtog dermed pludseligt ansvaret for 878 flere udredninger og behandlinger.

Formanden for regionens hospitalsudvalg, Purnima Erichsen (K) kan ikke med sikkerhed sige, hvornår man er nede på de fire uger, men er glad for de tilførte midler.

- Det gør faktisk, at vores dygtige fagfolk kan organisere sig, så vi får en holdbar løsning. Nu er der en langsigtet plan, da det er varige midler, så jeg er ganske glad for, at vi kan give den mulighed, siger hun.

Men hvor langt rækker de knapt fem millioner kroner?

- Det er svært at sige. Demens er en forskelligartet sygdom. Det vigtigste er, at vi får skabt rammer og strukturer, der gør, at det er bedre for de folk, der arbejder med at tilrettelægge det. Det skal ikke kun gøres hurtigt, men også korrekt, siger hun.