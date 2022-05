Det kan blive nødvendigt at prioritere i patienterne

Det mener Kirsten Normann Andersen, østjysk sundhedsordfører for SF.

- Jeg tror, vi er i en situation lige nu, hvor vi må se i øjnene, at ventelister er et udtryk for, at vi har alt for lidt personale til at løse opgaverne, siger Kirsten Normann Andersen til TV2 Østjylland.

- Derfor tror jeg også, vi kommer til at prioritere. Det kunne for eksempel være, at vi bliver nødt til at prioritere de yngste demenspatienter, de patienter med færrest symptomer nu, for der har vi også mulighed for at bruge diagnosen til at forebygge progressionen, lyder det fra ordføreren.