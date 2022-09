Derfor eksploderer din elregning lige nu

Men prissætningen af el bestemmes af, hvad det koster at producere den sidste kilowatt-time for at efterkomme efterspørgslen. Og for tiden er det ofte kraftværkerne, der leverer den sidste portion strøm til vores stikkontakter.

Tjener kassen

Det vil sige, at den sidste kilowatt-time strøm bliver til ved hjælp af gas, og ja så bliver det dyrt af mange årsager. Gas er eksploderet i pris på grund af krigen i Ukraine, samtidig med at flere franske kraftværker er ude af drift på grund af vedligeholdelse.

Derudover har den varme og tørre europæiske sommer fået prisen på norsk vandkraft til at skyde i vejret. Tørken i Europa har desuden fået vandstanden i de store europæiske floder til at falde så meget, at det har været svært at transportere kul ad de veje.

Det er med andre ord den perfekte storm på elmarkedet, der har ramt forbrugernes elpriser. Samtidig tjener langt de fleste energiselskaber styrtende på de stigende priser. Deres udgifter er nemlig ikke steget i takt med det, vi betaler for at få strøm i stikkontakten.

- Dem, der tjener rigtig mange penge lige nu, er ejerne af vindmølleparker, kernekraftanlæg, og de kulfyrede anlæg. Alt andet end de gasfyrede anlæg. De tjener styrtende med penge, for i en vindmøllepark har man næsten ingen udgifter til at producere strømmen, men man sælger den til samme pris, siger Anders Plejdrup Houmøller.