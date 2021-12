Demens-kaos møder skarp kritik: Tre ud af fire kan være udredt for dårligt

Demensudredning Danmark vil ikke udtale sig, men Mette Nord, direktør for Sundhed Danmark, brancheforeningen for private hospitaler og klinikker i Danmark, vil gerne udtale sig på Demensudredning Danmarks vegne.

- Vi anerkender, at Danske Regioner har mulighed for at opsige et samarbejde med en privat aktør, med baggrund i journalauditten (gennemgang af et udvalg antal journaler red.), der konkluderer, at der ikke er levet op til Sundhedsstyrelsens gældende standarder, siger Mette Nord og uddyber:

- Men hvis man ser på data fra Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens, så er vores holdning, at kvaliteten ikke er dårligere i det private end i det offentlige.