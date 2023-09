Danske Patienter: Vi tror, det er et problem, der stikker dybere

I paraplyorganisationen Danske Patienter frygter direktør Morten Freil, at udfordringerne med kapaciteten på hospitalerne i Region Midtjylland ikke står alene.

- Vi tror desværre, at det er et problem, der stikker dybere på tværs af alle fem regioner.

Udmeldingen kommer, efter det er kommer frem at flere afdelinger på hospitalerne i Region Midtjylland har meldt ud, at kapacitetsudfordringer kan have "livstruende" konsekvenser for nogle patienter.



Indberetningerne blotlægger en række områder, hvor hospitalerne er usikre på, om de fremover vil kunne overholde de garanterede ventetider.



Morten Freil tror imidlertid ikke, at udfordringerne begrænser sig til Region Midtjylland alene.



- Vi hører fra patienter i hele landet, at der er lange ventetider på udredning og behandling, siger han.

