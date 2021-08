Danmarksrekord: Midtjyske unge strømmer ind for at blive vaccineret

De seneste tal viser, at Region Midtjylland leder an i Danmark i forsøget på at få vaccineret de yngste.

Det viser de seneste tal fra SSI.

Hele 46,4 procent af de 12-15-årige i Region Midtjylland har nemlig påbegyndt deres vaccination. Det er både højere end landsgennemsnittet på 42,6 procent og højere end i alle de øvrige regioner.

Region Nordjylland og Region Syddanmark halser lige efter med 45,8 og 45,7 procent, der har påbegyndt en vaccination. I Region Hovedstaden står det i skrivende stund værst til, for her har blot er 36,1 procent af de 12-15-årige ifølge SSI fået minimum et stik.

I alt er 3.115 i den yngste målgruppe færdigvaccinerede. Det svarer til 1,1 procent.

Kigger man på hele befolkningen, har 4.287.481 - svarende til 73,2 procent - fået mindst et stik.

59,5 procent af befolkningen - svarende til 3.484.423 personer - kan kalde sig færdigvaccineret.

I øjeblikket bliver vacciner tilbudt alle personer, der er fyldt 12 år. Statens Serum Institut (SSI) opgør alligevel andelen af vaccinerede i forhold til hele befolkningen, fordi man ønsker at vurdere, hvor tæt Danmark er på flokimmunitet.