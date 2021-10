Brugte forkerte tal til at lukke munden på modkandidat: - Det må jo være udtryk for, at han føler sig presset

Burde du have kendt til den, når det er dit hovedargument?



- Det skal jeg ikke kunne sige. Men hvordan skulle vi vide, hvilke regninger de har liggende i Region Syddanmark, som de ikke har fået registreret endnu?

I kunne vel have spurgt dem, hvordan de opgør deres tal?

- Ja, og det vi har fået at vide er tallet for de borgere, man har registreret, har henvendt sig direkte til et privathospital. Det må vel være det rigtige tal at give. At der så efterfølgende kan komme regninger ind fra borgere, det kan jeg ikke redegøre for, siger Anders Kühnau.

Så du står på mål for det tal, du brugte i debatten med Anders G. Christensen?

- Ja, og selvom tallet åbenbart er 150 eller højere, så havde det ikke gjort nogen forskel, for det havde stadig ikke battet noget i forhold til ventelisterne. Men selvfølgelig skal vi altid give de retvisende tal, og det har jeg også gjort i det her tilfælde. På det tidspunkt var 87 det retvisende tal.

Modstander: Stærkt bekymrende

TV2 ØSTJYLLAND har spurgt Anders G. Christensen, hvad han mener om, at Anders Kühnau brugte et tal, der ikke var reelt.

- Jeg synes jo, det er betænkeligt, at regionsrådsformanden render rundt med tal, der ikke er korrekte. Det er jo stærkt bekymrende, for er der så andre tal, han bruger, der ikke har hold i virkeligheden. Næste gang, han kommer med et tal, vil jeg i hvert fald stille spørgsmålstegn ved, om han har fast grund under fødderne, siger Anders G. Christensen.



Han ved godt, at de to er politiske modstandere og derfor skal tage deres slagsmål.

- Men jeg synes ærligt talt, at det er ærgerligt, hvis man ikke kan have tillid til de tal, han bruger. Og han sætter jo også spørgsmålstegn ved Region Syddanmark og Stephanie Lohses troværdighed. Det må jo være udtryk for, at han føler sig presset, siger Anders G. Christensen.